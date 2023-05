Quelle ‘bufale’ messe in rete solo per protagonismo

Caro lettore, anch’io ho difficoltà a comprendere le ragioni di chi crea queste bufale e anche di chi le rilancia senza un minimo di senso critico. Lasciamo stare la considerazione sulle fonti attendibili (purtroppo sovente anche i mezzi di comunicazione non brillano per attendibilità, diciamo così). Servirebbe però almeno un po’ di sano scetticismo. E un po’ di sosta da quella bulimia comunicativa che spinge quasi tutti a volersi esprimere su qualsiasi cosa, a ‘postare’ qualsiasi cosa, solo per l’ambizione di ‘esserci’. Un caso di scuola è quello della foto dei due fidanzatini che si abbracciano stremati e coperti di fango dopo aver ripulito una strada dall’alluvione. Un simbolo di resilienza e di forza che in questi giorni rimbalza di chat in chat. Qualcuno arriva addirittura a circostanziare: ’Ecco un mio amico (o figlio, o cugino o parente vario) con la sua ragazza dopo aver ripulito via Tal dei tali a Cesena’. E giù cuoricini, viva la Romagna, il grande cuore dei romagnoli bla bla bla. Signori: è una foto scattata a Senigallia nel settembre 2022 (forse anche costruita ad arte, ma lasciamo stare). Non c’entra nulla con l’alluvione di Cesena di questi giorni. Che di immagini iconiche (e vere) ne ha prodotte migliaia. Ma con altri protagonisti. Meno sentimentali e più operativi.