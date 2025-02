Quelle città che leggono (troppo poco)

C’era una volta, e c’è ancora, un premio alquanto bizzarro. Protagonisti di questa storia sono Cesena, San Mauro Pascoli, Gambettola e tanti altri comuni del nostro territorio. Tutti accomunati dalla pomposa qualifica di ‘Città che legge’ assegnato dal ministero della Cultura. In realtà non è proprio un riconoscimento, ma una qualifica che i Comuni possono richiedere se soddisfano determinati requisiti e che dà accesso ai bandi di finanziamenti. Insomma, leggere libri non sembra essere fondamentale. Visto che in Italia ci sono sempre meno lettori e le vendite sono in continua caduta. Un film già visto. Anche se il libro, come sempre capita, è meglio. Se solo qualcuno lo avesse letto.