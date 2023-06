Quelle raccomandazioni del Papa Il nepotismo entrò alla Malatestiana

di Gabriele Papi

Quel prestito d’un prezioso manoscritto della nostra biblioteca Malatestiana, ma con una cauzione da capogiro: accadde di maggio, cinquecento anni fa. Una vicenda antica ma illuminante e rivelatrice della cura gelosa con cui il Comune di Cesena, piccola città, seppe custodire nel tempo il dono culturale di Novello e Violante Malatesta. Una vigilanza oculata e tenace nei secoli, in virtù della quale la Malatestiana ci è pervenuta pressochè intatta (altre pubbliche biblioteche furono saccheggiate): non a caso la prima “libreria pubblica”, nei nostri tempi, ad essere stata dichiarata dall’Unesco “Memoria del Mondo”. Riavvolgiamo dunque il nastro della storia. Correvano i mesi di maggio e giugno del lontano 1532: il vescovo di Verona Gian Matteo Giberti, umanista e diplomatico della Santa Sede, chiese in prestito per farne edizione a stampa un codice greco in due volumi: il “Commento ai Salmi” di S. Giovanni Crisostomo. Fu gran dibattito in Consiglio Municipale: la maggioranza era contraria, tanto più che ancora vigeva la scomunica papale per chi asportava i codici. Tuttavia, visto l’illustre richiedente, il Consiglio ventilò una possibilità: prestito ma con una cauzione, scoraggiante, di 2000 scudi d’oro. Una cifra esorbitante : al tempo, un paio di buoi costava due ducati d’oro. Ma il vescovo la sapeva lunga, manovrò i tasti giusti. E con sorprendente velocità. Solo due settimane dopo il Consiglio Municipale dovette tornare a riunirsi per concedere il prestito: “ubi maior, minor cessat” (dov’è presente chi ha maggiore autorità cessa il potere di chi è inferiore). Rimase però nell’accordo la cauzione, dimezzata a mille scudi. Due delegati cesenati insieme a un notaio di fiducia portarono il codice a Verona riscuotendo la cauzione. E un anno dopo, a norma di contratto, ritornarono: restituendo la cauzione e riportando in biblioteca i due volumi del codice nel loro posto rimettendoli tra i plutei, con le catenelle.

Finita lì? Per niente. Otto anni dopo, nel 1540, vicenda analoga. Stavolta fu il cardinale Alessandro Farnese, nipote del Papa Paolo III, a richiedere con veemenza le “Orazioni” di Cicerone. Il Consiglio provò a fare catenaccio. Scambio di lettere, per prendere tempo: il cardinale s’infuriò e fece intervenire il grande zio, intimando ai cesenati il prestito del bramato Cicerone. Il Consiglio dovette arrendersi: in quel tempo al Pontefice si poteva solo baciare la pantofola. Però i cesenati deliberarono che fosse messa agli atti, a memoria futura, la gaglioffa lettera del nipote del papa, gravida di perfide minacce qualora non fosse stato accontentato. Un classico esempio di nepotismo, ovvero il favoreggiamento di parenti e famigli: con specifico riferimento alla corruttela diffusa, allora, tra alcuni Pontefici. Tuttavia, onestà intellettuale vuole che si precisi un fatto: e cioè che la raccomandazione è malvezzo italico antico e pervasivo pure in salsa laica anche in tempi moderni. Fa testo, al riguardo, la definizione ironica quanto veritiera enunciata da Ennio Flaiano in anni recenti: “l’Italia è un paese di poeti, di santi, di navigatori, di nipoti, di cognati…”. Ieri come oggi: senza tema di smentite.