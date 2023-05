Quelle scorribande in bicicletta Il Giro d’Italia di Renato Serra

Bicicletta: fu un grande amore dei romagnoli, sin dal suo apparire. ”Io corro, io volo sulla biciclettavero ideal delle cavalcaturechi soffre di emorroidi o di bolletta m’invidi pure…”. Cantava così, in versi birichini, il poeta romagnolo Stecchetti (nome d’arte di Olindo Guerrini) nel primo Novecento. Questo nostro “amarcord” sarà dunque una dedica al Giro D’Italia che rifarà tappa nella nostra Cesena il 14 maggio: una dedica in illustre salsa romagnola. Un altro personaggio della cultura italiana, il concittadino Renato Serra, amò molto nella sua breve vita la bicicletta. Per Renato la bicicletta era quasi una sorella. Aveva una bici Peugeot da corsa, manubrio basso. Se la portava sempre dietro. A Bologna, durante gli studi universitari, la parcheggiava al Bar Ponzio di Via Rizzoli. E tornava a Cesena non in treno, ma in bicicletta. In città, insieme agli amici Ferruccio Mazzocchi, Canzio Brasey e altri, erano continue sfide allo sprint lungo Viale Mazzoni. Insieme a Ferruccio (meccanico, insegnante di ballo di Renato, suo amico inseparabile) Serra andò fino a Firenze, a trovare gli amici de “La Voce”, rivista della nuova cultura italiana. Davvero una bella sgroppata in bicicletta, con tanto di gran premi della montagna. Ferruccio ebbe poi modo di ricordare quell’appassionante faticata: giunsero a Firenze esausti e si fermarono a prendere respiro sui gradini d’una chiesa. Erano così impolverati e ansanti che una signora di passaggio, impietosita, gli fece l’elemosina scambiandoli per mendicanti. Quando giunse a Serra il vaglia di ventisette lire per un suo articolo su “La Voce”, Renato offrì a Ferruccio una lauta cena al buffet-ristorante Casali, presso la stazione. Durante il Corso Ufficiali, con bici al seguito, Serra vinse la medaglia d’oro in una corsa di 60 chilometri. Figurarsi se Serra e gli amici non andavano a vedere i passaggi, in Romagna e a Bologna, del Giro d’Italia allora alle prime edizioni. Anzi, durante la tappa Bologna-Chieti di passaggio a Cesena, Serra si accodò per un tratto al gruppo.

Tra gli amici di Cesena e dintorni amanti delle scorribande in bicicletta c’erano anche i fratelli Ambrosini, Luigi e Giuseppe. Giuseppe Ambrosini diventerà poi un grande giornalista, instancabile organizzatore, direttore della “Gazzetta dello Sport” che ieri come oggi organizza il mitico Giro d’Italia. Sarà proprio Giuseppe Ambrosini a tracciare un memorabile ritratto di “Renato Serra sportivo” in un discorso tenuto in un consesso cittadino: Il testo integrale di quel vivido ricordo è consultabile presso la nostra Biblioteca. Quanto al godimento dell’andare in bicicletta spilucchiamo una citazione dello stesso Renato Serra: "ci si sente così leggeri e così svelti dentro la maglia morbida che lascia passare lieve lieve qualche filo di vento sulla pelle. La pelle è fresca, i muscoli sciolti ed elastici: le gambe nervose non chiedono altro che pigiar sui pedali nel ritmo allegro della corsa". E se si pensa che le strade allora erano acciottolate in città e polverose (e fangose se pioveva) fuori città, si capisce davvero la gran passione. Ma sono proprio la voglia, la fatica e gli imprevisti a distinguere la passione dal passatempo modaiolo.

Gabriele Papi