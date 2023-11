Quelle vite del 1500 così lontane e vicine: la sofferenza di due donne di potere

Una volta chiuso il sipario, riaccese le luci in sala dopo l’ovazione del pubblico, nella nostra mente vi erano ancora impresse quelle vite del 1500, così lontane ma ora così vicine. Nello spettacolo erano presenti contenuti forti trasmessi da ogni personaggio, come ad esempio la personificazione del fanatismo, ovvero Mortimer, che in realtà nella storia originale non è presente. E’ un personaggio giovane che non capisce come funziona realmente il mondo, infatti è raffigurato come un ragazzino folle, che ci è rimasto particolarmente impresso. Lo spettacolo mette in scena episodi delle vite di due regine, entrambe con il peso e il terrore di prendere decisioni che porterebbero a conseguenze che rifiutano di affrontare. Sicuramente anche la posizione della figura femminile è messa in evidenza nella narrazione dal fatto che si trovano a prendere scelte sotto l’influenza maschile. Un altro punto focale della trama è quella che si potrebbe definire come la debolezza carnale dell’ essere umano e la violenza che si porta dietro, come possiamo apprendere dalla storia delle due regine. Probabilmente il regista ha voluto mettere in primo piano le sofferenze di due donne forti, che furono fondamentali per la storia, sottomesse ad un governo patriarcale che bramava esclusivamente il potere.

Classe 3E di Scenografia

Liceo Artistico e Musicale

A. Canova di Forlì