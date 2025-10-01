Querela contro il post sessista, Buonguerrieri chiede il sequestro di ‘Zattini’s Angels’ su Facebook

Cesena, 1 ottobre 2025 – “Questa volta hanno passato il segno: quanto è stato pubblicato sulla pagina Facebook ‘Zattini’s Angels’ è fortemente lesivo della mia dignità personale e professionale in quanto conteneva allusioni sessuali volgari e denigratorie esplicitamente indirizzate alla mia persona”. Chi parla, anzi chi scrive, è l’onorevole cesenate Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) che, fortemente arrabbiata per essere stata presa di mira in malo modo, ha presentato nei giorni scorsi una denuncia-querela ai carabinieri di Cesena che ora stanno indagando per risalire ai responsabili.

La vicenda alla quale si riferisce la querela è nota ed è stata trattata ampiamente sugli organi d’informazione: nella seconda metà di agosto sulla pagina Facebook ‘Zattini’s Angels’, che ha oltre 700 follower, è stata pubblicata una foto di Alice Buonguerrieri sorridente mentre parla al microfono con, in alto, la scritta ‘Meravigliosa Alice’ e sotto una frase a chiaro sfondo sessuale. L’onorevole è stata avvisata da alcuni amici il 26 agosto.

La risonanza mediatica che ha avuto questa vicenda è stata notevole e da numerose parti politiche (di tutti gli orientamenti) sono arrivate prese di posizione solidali con Alice Buonguerrieri e di condanna del greve messaggio che nulla ha a che fare con la linea satirica che la pagina Facebook vorrebbe avere nei confronti del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e del mondo di centrodestra che gli ha fatto vincere le elezioni per due volte e gli ruota attorno.

Un messaggio di condanna del post è arrivato ad Alice Buonguerrieri da Avs, dal Pd forlivese (ed è stato pubblicato da ‘Zattini’s Angels’), dal Pd cesenate con il segretario Matteo Gozzoli. “Dalla giunta cesenate nessun messaggio – dice Buonguerrieri – l’unico che si è fatto vivo con parole di solidarietà è stato il presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini”.

L’onorevole Buonguerrieri, che di professione fa l’avvocato e quindi ha dimestichezza con querele e richieste di danni, ha chiesto alla Procura della Repubblica il sequestro preventivo della pagina Facebook in questione. Un’eventualità che evidentemente gli amministratori della pagina ‘Zattini’s Angels’ avevano preso in considerazione poiché, dopo aver rimosso il post incriminato, avevano invitato chi voleva continuare a seguirne i contenuti a trasferirsi sul profilo ‘Angeli di Zattini’ in caso di chiusura della pagina ‘Zattini’s Angels’.

“Il contenuto del messaggio – spiega l’onorevole Buonguerrieri – non può che essere considerato intrinsecamente denigratorio e sessista poiché riconduce la mia persona e il mio ruolo politico di deputata a una dimensione meramente sessuale, senza che ci sia alcuna relazione con la mia attività politica o con l’esercizio delle mie funzioni parlamentari”.