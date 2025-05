"Quesiti non chiari, devo informarmi"

Francesca Rasi deve informarsi in modo più ampio sui quesiti. "So che ci sarà un Referendum e che riguarda il mondo lavorativo, ma devo studiare bene i quesiti, non proprio chiarissimi. Andrò sicuramente a votare, perché in Italia credo che ci voglia una svolta enorme a livello lavorativo. Però i quesiti li ho letti appena, perciò ancora non so quale sarà il mio voto. Ma ho tempo per decidere. Il voto è importante. Anche se una persona si astiene dal votare, oppure vota ‘si’ o vota ‘no’, o consegna la scheda in bianco, è giusto che vada a esprimere la sua preferenza. Il voto è un diritto e un dovere e tutti i cittadini sopra i 18 anni, uomini o donne che siano, non si devono sottrarre".