Questa domenica: "Scenari di guerra e semi di pace"

Questa domenica alle 18, avrà luogo a Sarsina, nella basilica concattedrale,un incontro dal titolo "Scenari di guerra e semi di pace". Promosso dalla parrocchia di Santa Maria Annunziata, protagonista dell’evento sarà il francescano padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa proveniente da Gerusalemme. Porterà la sua testimonianza diretta sulla guerra a Gaza, sarà anche l’occasione per parlare delle difficili condizioni di vita della locale presenza cristiana e sulle prospettive di pace in Terra Santa. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista dell’agenzia Sir, Daniele Rocchi, Padre Faltas, nel 2002 - assieme all’allora nunzio apostolico mons. Pietro Sambi di Sogliano al Rubicone - è stato uno dei protagonisti dell’assedio della Natività contribuendo, con la sua opera di mediazione, a evitare ulteriori spargimenti di sangue tra israeliani e palestinesi. Sarà anche l’occasione di ricordare il viaggio in Terra Santa che, nel luglio scorso, li ha visti protagonisti. Il frate concelebrerà la messa delle 17.

e.t.