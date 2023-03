Questa sera c’è il consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Sàrsina è convocato per questa sera alle 20.30, nella sala consiliare della sede municipale di largo Alcide De Gasperi (il sindaco Cangini nella foto). Nove gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune, l’approvazione dello schema di convenzione per l’uso temporaneo dell’immobile comunale a Ranchio (piazza Senatore Cappelli). Altri punti la variazione al Piano triennale delle opere pubbliche ’23-’25 e le variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.