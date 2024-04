Questa sera la messa in ricordo di Padre Lello

di Ermanno Pasolini

Questa sera con una messa alle 20.30 nella chiesa di Castelvecchio di Savignano sul Rubicone, la città, le comunità parrocchiali del Rubicone, Cesenate, Riminese e della Romagna ricorderanno i 22 anni della scomparsa di Padre Raffaello Gasperoni, per tutti Padre Lello, avvenuta il 5 gennaio 2002.

Aveva 68 anni ed era uno dei missionari più conosciuti e amati. Si spense presso l’ospedale Infermi di Rimini, dopo una malattia durata 6 mesi a causa della quale era rientrato dal Brasile il 14 giugno 2001.

Padre Lello aveva passato prima 15 anni come missionario nel nord est del Brasile, poi 10 nella periferia della città di San Paolo, nella periferia della città di Vitoria nello Stato dello Spirito Santo e infine nuovamente a San Paolo con Padre Fabio. Il compito suo e di un altro missionario, Padre Saverio, è stato per anni molto rischioso: seguire i minorenni che lasciano la famiglia ancora piccoli e che formano bande d’assalto, vanno in città, entrano nel giro della droga e vengono anche uccisi su commissione.

Fu come un papà e un educatore per migliaia di bambini portati via per la maggior parte da morte sicura e da un futuro di delinquenza. Ha fatto costruire case, ospedali, chiese, pozzi per acqua potabile e reti idriche. Il tutto con i contributi della comunità di Savignano e della Romagna.

Padre Lello ora riposa nel cimitero di Savignano, ma la città non lo ha mai dimenticato. È stato grande anche dopo la morte. Le offerte raccolte in chiesa per il funerale furono destinate alla sua ultima opera iniziata in Brasile con Padre Fabio: la costruzione di un asilo.

Nel settembre 2004 è sorta a Savignano l’associazione Amici di Padre Lello, con lo scopo di portare avanti il pensiero e l’aiuto concreto verso gli ultimi e i deboli della società, in primo luogo in Brasile, con attenzione anche per il territorio locale. L’associazione per prima cosa ha terminato la costruzione dell’asilo a San Paolo del Brasile, voluto e iniziato dallo stesso Padre Lello. Una struttura polivalente di 400 metri quadrati su un’area totale di 1200.

È stato inaugurato alla fine del 2006 alla presenza del vescovo della diocesi brasiliana di San Giuda Taddeo e a lui intitolato. L’associazione a lui dedicata prosegue le sue opere in Brasile verso bambini e giovani, in campo scolastico e in quello dell’inserimento lavorativo.

Segue diverse adozioni in Messico tramite le Maestre Pie di Rimini e ad Haiti. Ha devoluto contributi all’ospedale di Mutoku in Zambia.