Questa sera riapre il cinema Rex

Questa sera alle 21 riapre il Cinema Rex, con la sala ’Alberto Rognoni’ al Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ che si trasforma in un cinema il cui nome è un omaggio alla celebre scena del capolavoro di Federico Fellini ’Amarcord’, in cui l’intera popolazione del paese si radunava per assistere al passaggio del transatlantico Rex. Nelle prime proiezioni, sarà proiettato il film ’Il libro delle soluzioni’ del regista francese Michel Gondry. I biglietti costano 7 euro. Domani il film sarà proiettato in francese e sottotitolato in italiano.