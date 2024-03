Questa sera si ride con Andrea Tosatto all’hotel Miramare

Il tour di Andrea Tosatto questa sera alle 21 fa tappa all’hotel Miramare di Cesenatico. Una Stand Up Comedy divertente, feroce e politicamente scorretta. Un viaggio nel tempo alla ricerca delle Verità perdute. Dall’Impero Romano ai giorni nostri passando per l’Antartide fino all’allunaggio attraversando eventi epocali come l’attacco alle Torri Gemelle, la caccia a Bin Laden, l’Isis e la recente pandemia. Si può ridere di argomenti seri? Si, con Andrea Tosatto si può. Info e prenotazioni 351 6501711.