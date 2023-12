Questa sera ultima camminata dell’anno

I camminatori e gli appassionati di walking si ritroveranno per l’ultima volta del 2023 questa sera, alle 20.30, al Palazzo del turismo "Primo Grassi" in viale Roma, nel centro di Cesenatico, per "Cesenatico cammina", il progetto che prevede uscite serali tutti i martedì e i giovedì, per mantenere la forma fisica e prevenire le malattie, praticando chilometriche camminate della durata di circa due ore . I camminatori si ritroveranno nel nuovo anno martedì 2 gennaio. Queste camminate salutari sono particolarmente efficaci in questo periodo di festività, dove la maggior parte delle persone cede ai piaceri della tavola.