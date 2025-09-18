"Questo Cesena può arrivare in alto. Pronti a migliorarci sempre di più"

"Il calcio è difficile, il campionato è lungo, andiamo avanti così". Non si sbilancia il presidente John Aiello. Scaramantico e tifoso, ma già entusiasta del nuovo Cesena.

Presidente, Cesena in vetta seppur in coabitazione con Modena, Palermo e Frosinone, a 3 giornate dall’inizio del campionato. Se l’aspettava questa partenza sprint?

"Non è una sorpresa, sono contento, riponiamo tanta fiducia nel mister e nella squadra. Ma siamo solo all’inizio. Mi aspetto un bel campionato perchè la squadra c’è, il mister al secondo anno con noi è molto preparato. Ho visto una squadra mentalmente forte, carica e anche buon arbitraggi, anche se quell’intervento su Ciervo...".

Fin qui quale gara l’ha entusiasmata di più?

"A Genova è stata dura perchè quella della Samp è una squadra e una piazza importante che sicuramente farà meglio, il tempo era brutto, tanta la pioggia, non era facile. Noi abbiamo indovinato la partita, una grandissima partita. Mi ha colpito molto la prestazione di Castagnetti, un giocatore con qualità, un ragazzo con il quale ho trascorso un’oretta quando ha firmato il contratto, una persona seria che può portare tanto al Cesena, una leadership, esperienza anche per far crescere i nostri giovani insieme a Bisoli".

Non teme che i giovani possano avere meno spazio?

"La competizione li farà crescere. Penso a Francesconi, è entrato benissimo in tre partirte. Il campionato è lungo, avranno la loro opportunità".

Che campionato sarà?

"Non vedo quest’anno un Sassuolo che nella scorsa stagione ha fatto un campionato a parte".

Nemmeno il Palermo?

"Ha qualità ma nessuno è imbattibile. Ce ne sono di formazioni forti, penso al Venezia, allo Spezia, all’Empoli. Credo che la serie B sia la seconda divisione al mondo con più qualità".

Il Cesena dovrà incontrare in fila proprio due di queste formazioni, sabato il Venezia in trasferta e poi il Palermo in casa.

"Saranno due partite toste, ma dobbiamo affrontare ogni gara preparati, al di là dell’avversario".

Dove può arrivare il Cesena? Qual è l’obiettivo stagionale?

"E’ chiaro che tutti vorremmo vincere. Intanto mi aspetto che la squadra giochi secondo il suo potenziale, si crei una bell’atmosfera. So che questa squadra darà il massimo e vedremo un bel campionato. I risultati verranno, l’importante è la voglia, la forza".

Avete voluto cambiare scegliendo di affidare la direzione sportiva a Filippo Fusco.

"Fabio Artico ha fatto un bel lavoro, ha conquistato la promozione in B con noi. Lo sento, so che segue la squadra e tifa per il Cesena. Ma il nostro obiettivo è quello di migliorarci ogni anno, ed è per questo che abbiamo scelto di cambiare".

Ma con un occhio al budget?

"Ci sono tante squadre che hanno speso tanto e poi non hanno centrato gli obiettivi. Occorre guardare alla salute del club e spendere in maniera intelligente e giusta. Abbiamo limato i costi, ma abbiamo migliorato la squadra. La ricetta del successo è questa".

Un nome su tutti, attorno al quale ha girato il mercato estivo: quello di Jonathan Klinsmann, alla fine rimasto a Cesena.

"Siamo felici sia rimasto con noi. Il nostro ds Filippo Fusco si incaricherà del rinnovo del suo contratto".

Un Klinsmann in squadra, ma anche uno, Jürgen, al fianco della società...

"E’ un bravo padre e tifoso e segue suo figlio, Mike Melby è legato a lui. Quando Jonathan è stato convocato nella nazionale statunitense ne abbiamo gioito insieme. C’era anche mio figlio John John come raccattapalle, è stato bello. Per il Cesena è stato un orgoglio avere diversi giocatori impegnati nelle nazionali".

Come Shpendi? Il Cesena dovrà rinunciarci prima o poi?

"Noi gli auguriamo di fare un gran campionato. Ha giocato molto bene fin qui, a Genova contro la Samp avrebbe meritato il gol sull’assist di Berti. Intanto ha messo a segno due gol in tre partite. Quando arriveranno offerte le valuteremo, è giusto così. Il calcio è questo e non possiamo limitare un giocatore".

Cambiamenti anche nel settore giovanile.

"Davide Succi con Massimo Agostini sono le persone giuste, incarnano lo spirito cesenate. Stanno facendo un bel lavoro con Filippo Biondi e mister Campedelli".

Si rafforza il rapporto con i partner cesenati con l’inaugurazione della nuova hospitality (fissata per sabato 27 settembre in occasione della gara con il Palermo).

"Siamo grati ai nostri sponsor, colpiti dalla forza di Orogel e di tutti gli altri. Questo è un investimento a lungo termine e spero che i tifosi sappiano che è nostra intenzione fare il meglio per il Cesena che esisteva prima di noi, ed esisterà dopo di noi. Noi vogliamo solo migliorare".

Nuovi investimenti in vista?

"Vedremo l’anno prossimo, sullo stadio, su Martorano".

Sarete anche sempre più presenti a Cesena?

"Ogni mese uno di noi sarà lì. Io tornerò presto, con mia figlia Ella che è una grande tifosa ed ha già scelto il suo idolo che è Adamo. Siamo anche tanto scaramantici quando vediamo la partita".

Ai tifosi cosa si sente di dire?

"Grazie, i nostri tifosi sono i migliori d’Italia, sono educati, intelligenti e aperti, passionali. Non dimenticherò mai come ci hanno accolto a Cesena. Sono grandi e a me piace andare in curva, anche a bere con loro. In piazza parlo con tutti. Sono il presidente è vero, ma sono un tifoso anche io".