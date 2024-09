Questura di Forlì-Cesena. Torna Silvia Gentilini

Silvia Gentilini, bolognese d’origine, vice dirigente del commissariato di Cesena dal 2008 al 2012, torna in provincia nel ruolo di vicario del questore Claudio Mastromattei. In polizia dal 1994, già in questura di Forlì dal 2002 al 2008 come dirigente Digos e responsabile del Posto di Polizia dell’aeroporto di Forlì, ha svolto fino ad oggi una brillante carriera ai vertici. Arriva dal ruolo di vicario della questura di Lodi, ma è stata dirigente a Faenza, dirigente anticrimine a Parma e a Bologna. Ha svolto anche servizio all’estero. Ha abitato a Cesena per 17 anni. Accogliendo la dottoressa Gentilini nel nuovo incarico il questore Mastromattei (nella foto) ha evidenziato "il complesso incarico di vicario del questore, importantissima funzione di raccordo e coordinamento delle diverse articolazioni della Polizia di Stato nei servizi di ordine pubblico e nel prezioso supporto nella direzione strategica della questura". "Avendo già lavorato in Romagna - prosegue il questore - ciò le consentirà di annullare il gap conoscitivo che caratterizza sovente i dirigenti di polizia che si muovono sul territorio".

Dottoressa Gentilini come ha accolto questo ritorno?

"Con molta gratitudine verso il dipartimento della Polizia di Stato che ha risposto positivamente al mio desiderio di riprendere il contatto con la mia terra, ossia l’Emilia-Romagna".

Quanto porterà di positivo il fatto di conoscere così bene la provincia su cui eserciterà il suo ruolo di vicario?

"Questo è un territorio complesso, ma anche molto produttivo dal punto di vista economico e sociale. Un territorio con il quale in questi anni, sia a Forlì che a Cesena, ho continuato a mantenere i contatti. Ho partecipato a tante iniziative significative, tra cui quelle che hanno avuto per tema la battaglia contro la violenza di genere".

Ci sono progetti nei quali ha intenzione di continuare il suo impegno?

"Il ruolo attuale è molto diverso da quelli precedenti. Devo imparare il mestiere del questore, e con il dottor Mastromattei ci sarà molto da imparare. Quello che mi interessa è mantenere, ed eventualmente riprendere e consolidare, un rapporto costante con il territorio e le istituzioni che qui operano. Avendo avuto in passato un buon rapporto sia all’interno della questura che fuori credo che non sarà difficile. Penso che sia questo il valore aggiunto per il mio attuale incarico rispetto ad una positiva esperienza passata: riprendere le fila di una rete che avevo già".

Tornerà ad abitare a Cesena? "Mi muoverò tra Cesena e Bologna, anche per stare più vicina ai miei ragazzi".

Elide Giordani