"Qui ci sono opportunità"

"Sono contento delle opportunità che questa città sa offrire ai giovani. Per i primi anni dell’università ho scelto di restare a vivere coi miei genitori, anche per contenere i costi. Non è comunque stato un sacrificio, anzi: a Cesena c’è tutto ciò di cui ho bisogno, a partire dalla qualità del percorso formativo. I corsi di laurea sono molto validi e tra studenti colgo molta organizzazione, legata anche alla presenza di tanti gruppi di studio all’interno dei quali è semplice confrontarsi. Credo che Cesena sia una delle migliori città in termini di dimensioni, di offerta di servizi, di opportunità e qualità della vita. Mette tranquillità agli abitanti, un ottimo valore aggiunto".