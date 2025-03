"Qui era a casa"

Ieri il cielo si è fatto ’Bruno’ non soltanto a Gorizia dove viveva, ma anche a Bagno di Romagna, dove Bruno Pizzul, per tanti anni la voce più familiare e più coinvolgente per le partite di calcio in onda sugli schermi Rai era stato anche il presentatore ufficiale del ’Premio Sporterme- Campioni nella vita, Campioni nello Sport’. Un avvenimento nel palcoscenico sotto la cupola del Terme Club, con risonanza nazionale, sul mondo dello sport e dei suoi protagonisti, che metteva in armonico connubio bravura nel proprio campo sportivo e l’esempio nel dipanarsi della vita. Pizzul veniva sempre molto volentieri a Bagno di Romagna, dove poteva incontrarsi anche con un altro grande commentatore sportivo, il compianto Gianni Mura "Brunoera un grande amico del nostro territorio e della nostra comunità - così Lorenzo Spignoli, già sindaco di Bagno di Romagna - una colonna portante per tanti anni del premio Sporterme che portò il nome del nostro Comune a farsi largo con onore a livello nazionale e a volte anche internazionale. Ciao Bruno, e grazie di tutto".

"Ci ha lasciato la voce calda e appassionata del Premio Sporterme - aggiunge Pier Paolo Cornieti, Art director originario di Bagno - un gigante buono, generoso, innamorato di Bagno e della sua gente. Quanti momenti felici passati assieme a parlare di sport, quello buono, di amicizia, di vita".

Tra i post, c’è anche quello dello chef stellato di Bagno, Paolo Teverini: "Condoglianze alla famiglia. Ricordo le partite a carte con Mura, Agnolin e Bearzot a casa mia".

Gilberto Mosconi