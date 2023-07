"Qui ho imparato che l’informatica non è solo videogiochi"

Altro genio dell’informatica è Nicholas Magi, residente a Gatteo, anch’esso della 5 F. "La lode non me l’aspettavo davvero — commenta —. Ringrazio i miei insegnanti per il buon lavoro fatto, fino agli ultimi giorni di scuola hanno cercato di prepararci al meglio con tante interrogazioni su tutto il programma. Peccato non aver fatto gli scritti: sono il momento di intimità dell’esame e si ha tanto tempo per riflettere". Tra pandemia e alluvione, anche per lui si concludono cinque anni travagliati. "Il Covid è arrivato proprio negli anni in cui a scuola si creano le basi, recuperare è stato lungo e difficoltoso. Noi informatici però non ci siamo scomposti per la dad: siamo abituati a stare davanti al computer", afferma Nicholas, che ha optato per il corso di laurea in Ingegneria e scienze informatiche a Cesena. L’Istituto tecnologico ‘Pascal’, che negli ultimi anni ha incrementato gli iscritti, si conferma al passo con i tempi e collegato con le aziende del territorio. "Qui ti si chiarisce bene l’idea di cos’è l’informatica, che è molto più ampia di quello che si crede alle medie: va ben oltre i videogiochi o la creazione di siti web — sottolinea —. Nell’informatica l’importante è saper risolvere i problemi e tenersi aggiornati è fondamentale".