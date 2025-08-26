Quiete dopo la tempesta: "Le spiagge sono a posto"

La tempesta di acqua e di vento che domenica mattina ha devastato una parte della riviera romagnola, corre il rischio di danneggiare anche le località dove non ci sono stati danni permanenti. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha firmato il decreto di crisi regionale che permetterà di attivare risorse e procedure straordinarie per interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle aree colpite compreso Cesenatico, Gatteo, Savignano e San Mauro.

I disagi e i disastri più consistenti si sono registrati a Milano Marittima, tuttavia giungono segnali dall’Italia e dall’estero, secondo i quali questo ennesimo evento meteorologico estremo, faccia danni anche altrove, soprattutto in termini di immagine. Del resto è normale, perché se ci mettiamo dalla parte dei potenziali vacanzieri e in tv, sulle prime pagine dei giornali e sui canali social, vediamo le immagini di un disastro, viene naturale pensare di andare a trascorrere qualche giorno al mare altrove e non in riviera romagnola.

Questo problema è al centro delle discussioni nelle chat degli operatori turistici, a partire dagli albergatori, come ci racconta Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi: "Riceviamo telefonate e messaggi da molti clienti, i quali vogliono essere informati della situazione in riviera; persino dalla Germania ci hanno contattato e noi ovviamente diciamo la verità, perché le strade sono tutte percorribili, i servizi sono attivi e le spiagge sono tornata alla normalità già domenica. Inviamo anche delle immagini e delle foto, ma abbiamo bisogno che anche i media raccontino come stanno le cose, perché a Cesenatico è tutto in ordine e siamo pronti ad ospitare i turisti in questo finale di stagione".

La sensazione è che i primi a dare una immagine negativa della riviera siano proprio gli operatori turistici, quindi sono loro a dover lavorare su loro stessi. Il balneare che pubblica le foto e i video dei lettini, delle sedie e degli ombrelloni fatti volare dal vento, commette un grave errore di comunicazione, perché mentre lui e i suoi dipendenti in un paio d’ore hanno messo a posto tutta la spiaggia, quelle immagini rimangono sul web.

Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, fa il punto sulla situazione in spiaggia: "Tutti i bagni sono aperti e non vi sono disagi, anzi, le spiagge sono ancora più pulite ed accoglienti di prima della tempesta. Qualche ombrellone rotto è stato subito sostituito, i lettini sono in ordine e le coperture danneggiate dal vento vengono sistemate. La zona di Cesenatico non ha avuto particolari danni e quelli riscontrati sono stati subito riparati. È importante comunicare che non c’è alcuna situazione di disagio".

Giacomo Mascellani