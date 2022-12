Quiete notturna, tappi per le orecchie e senso civico

Dovuti, eppur a tratti precari, equilibri da rispettare nel rispetto delle reciproche esigenze dei locali pubblici e dei residenti che vivono appresso ad essi, ci sono sempre stati da quando opera il menzionato teatro Verdi, denominato tale dal 1919, all’ombra del Bonci sede di spettacoli di varietà, operette, veglioni di carnevale galeotti di tante relazioni amorose dei nostri nonni e genitori, proiezioni cinematografi e pure effervescenti dibattiti politici. Un luogo identitario per generazioni e generazioni di cesenati.

Gli stessi dovuti equilibri che sono da rispettare da ogni esercizio pubblico che non sorga in una landa desolata. La nostra città pare offrire in ogni caso un buon modello di convivenza sostenibile, abbinando a un’ottima offerta di locali un’accettabile vivibilità dei luoghi che li attorniano e quindi delle persone che hanno il diritto di non vedere disturbata la quiete notturna. Le frizioni, pur inevitabili, sono contenute entro un livello di tollerabilità. Al netto del rispetto delle normative su decibel ed emissioni sonore, fondamentale è l’atteggiamento collaborativo da ambo le parti. Quanto al vociare esterno nelle zone neutre adiacenti ai locali, più che i pur utilissimi street tutor introdotti come addetti alla vigilanza con funzioni di controllo e monitoraggio nelle zone della movida, la differenza la fanno educazione e senso civico di chi si attarda nottetempo.