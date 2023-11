Raccolta alimentare in piazza Borghesi

Sabato dalle 9 alle 19 in piazza Borghesi settimo e ultimo appuntamento con la raccolta alimentare "Quartieri solidali" promossa da Caritas e quartieri cittadini con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone. Chi lo desidererà potrà lasciare una spesa per i poveri, consegnandola ai volontari della Consulta del Centro, che saranno per l’intera giornata nei luoghi di raccolta e riguardante biscotti, merendine, cracker, tonno o carne in scatola, piselli, olio (oliva e semi), parmigiano, caffè, pannolini da neonato misura 46, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Quanto verrà raccolto sarà devoluto alle necessità dei più poveri e bisognosi.