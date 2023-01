Raccolta alimentare nei supermercati

Oggi sul territorio si tiene la giornata della raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti di Cesenatico. L’iniziativa, organizzata dalle associazioni di volontariato, dai Comitati di zona e dall’Amministrazione comunale, ha luogo nei supermercati, dove sono stati allestiti degli spazi, in cui i volontari raccolgono prodotti alimentari a lunga conservazione e articoli per l’igiene personale e la pulizia della casa. Quanto raccolto sarà donato alle associazioni di promozione sociale Caritas, Croce Rossa Italiana, ’I Bambini al primo posto’, ’Tra il cielo e il mare’ e ’L’Albero della vita’.