Raccolta di funghi a San Piero in Bagno: apre in ottobre lo sportello anti-intossicazioni

Con la fine dell’estate prende il via, anche in Alto Savio e in Alto Tevere, la stagione dei funghi spontanei. Per aiutare i cercatori di funghi (occorre avere il tesserino di autorizzazione) a scongiurare errori e intossicazioni, già da giorni hanno riaperto gli sportelli micologici dell’Ausl Romagna. Avverte Silvio Cantori, dell’Ispettorato micologico di Ausl Romagna: "Solo una corretta determinazione delle specie fungine, effettuata da esperti, può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi.Siamo solo agli inizi della stagione, mapurtroppo siamo già intervenuti alcune volte presso il Pronto Soccorso per consulenza micologica. È sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico".

Per l’ambito di Cesena lo sportello è aperto in via Brunelli, 540, dalle 11 alle 12,30, tutti i lunedì. Quello decentrato di San Piero in Bagno aprirà in ottobre.