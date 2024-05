Raccolta differenziata all’84%, onore ai cittadini

Caro lettore, come vede lo spazio per segnalare temi e problemi che riguardano la vita cittadina sul Resto del Carlino c’è sempre! Peraltro più volte in passato abbiamo ospitato interventi critici sia verso le politiche tariffarie del Comune sia verso i servizi di raccolta dei rifiuti. In effetti, ci sono luci e ombre. Detto questo, bisogna riconoscere che il dato dell’84% di raccolta differenziata è molto positivo. Giusto darne merito alla correttezza e alla sensibilità ambientale dei cesenati. Che hanno dunque tutto il diritto di lamentarsi se, in qualche aspetto, il servizio di raccolta dei rifiuti non è ottimale.

Il quadro è comunque confortante. In una recente relazione, l’amministrazione comunale ha indicato "un calo importante della produzione di rifiuti indifferenziati che ammonta a 10.098 tonnellate del 2023 (a fronte delle 13.351 dell’anno precedente)". Il trend è un netto miglioramento. Su 96.638 cittadini residenti, sono 44.492 le utenze domestiche (a fronte delle 43.635 dello scorso anno) e 7.333. Partendo dai dati del 2017, il report riguardante la raccolta differenziata è sempre in crescita: dal 63,79% all’attuale 83,60% (nel 2017 si producevano 42.110 tonnellate a fronte delle 50.826 del 2023).