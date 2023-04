Raccolta firma contro la guerra

Il gruppo locale CLN Forlì-Cesena annuncia l’avvio di una raccolta di firme a sostegno del referendum "L’Italia per la Pace" promosso dai comitati ‘Ripudia la guerra’ e ‘Generazioni Future’. Il referendum è articolato su tre quesiti: i primi due per fermare la guerra, il terzo per la sanità pubblica.

Sarà allestito un tavolo di raccolta delle firme dal 22 aprile e fino al 22 luglio, tutti i sabato mattina nel loggiato comunale, e tutti i sabato pomeriggio sotto il portico di corso Mazzini, di fronte a Babbi.