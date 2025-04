Raccolta fondi dei rotariani per aiutare i bambini albanesi

I rotariani romagnoli sostengono la Casa Famiglia Rozalba di Lezhe, in Albania, dove sono accudite tante bambine e bambini, anche molto piccoli, ed il Centro Diurno Venerini. Domani sera, alle 20.30, al ristorante Cerina di Cesena, si terrà un interclub organizzato dal Rotary Club Cesenatico Mare, al quale hanno aderito i soci dei Rotary Club Cesena Valle Savio, della Valle del Rubicone e di Forlì, oltre al Rotaract di Cesena. Nel corso della serata si terrà una lotteria per raccogliere fondi da destinare al progetto.

Si tratta di una iniziativa importante, in cui il Club Cesenatico Mare crede molto, tant’è che un anno e mezzo fa ha organizzato un Interclub Internazionale con i Rotary Club delle città di Lezhe e Shkoder in Albania, con una delegazione partita dalla riviera con in testa l’allora presidente Lalla Bertolozzi (foto), che è volata in Albania e far visita ai soci dei due club albanesi.

"L’iniziativa – spiega l’attuale presidente Bruno Gobbi – è finalizzata a completare il Global Grant del Rotary International, dove oltre ai cinque club romagnoli hanno aderito anche tre club albanesi. L’obiettivo è allestire aule didattiche, con computer e materiale per consentire gli studi a bambini e ragazzi. È un progetto nel puro spirito rotariano, in cui si porta avanti una idea che va anche oltre le frontiere, con un service riconosciuto a tutti i livelli. Alla serata evento – conclude Gobbi – parteciperanno anche il Governatore Alberto Azzolini del Distretto Rotary 2072 e altre personalità".

g.m.