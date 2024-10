Raccolta fondi per aiutare gli alluvionati

La cooperazione torna a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni. Lo fa con una nuova raccolta fondi, lanciata dai livelli nazionali e territoriali di Legacoop, da destinare ai Comuni coinvolti in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Le cooperative romagnole sono già mobilitate. Per contribuire è possibile utilizzare il conto corrente aperto da Legacoop nazionale (Causale: emergenza alluvione - Iban: IT38U0538703207000004272727).

"La nuova e violenta alluvione che ha colpito recentemente Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha inferto un altro colpo molto duro alle nostre comunità — dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi —. Con questa nuova campagna di raccolta fondi la cooperazione torna a dimostrare nel concreto i propri valori, cercando di alleviare in ogni modo le difficoltà delle famiglie, delle imprese e degli enti locali coinvolti. Allo stesso tempo, come movimento cooperativo, continueremo ad interagire con la struttura commissariale del Generale Figliuolo e con le istanze del Governo ai vari livelli, per migliorare sensibilmente quei percorsi di finanziamento agli alluvionati che nel 2023 hanno riguardato 86.000 tra imprese e cittadini e che ad oggi hanno visto solo poche centinaia di aventi diritto ai rimborsi, riceverli effettivamente. Si tratta di una situazione inspiegabile ed assurda, sulla quale sta calando un silenzio che riteniamo ingiustificabile e contro il quale continueremo a dire la nostra". Quello del 18 e 19 settembre 2024 ha rappresentato il secondo evento catastrofico per la Romagna. In tale occasione la solidarietà del sistema cooperativo è riuscita a mettere a disposizione delle popolazioni colpite dall’alluvione circa 6 milioni di euro di risorse