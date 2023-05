"Raccolta fondi per i borghi"

La situazione di Roncofreddo è decisamente drammatica. Tutte le strade del territorio sono state coinvolte da frane e cedimenti della carreggiata, in alcuni casi le strade sono state completamente distrutte. Ci sono frazioni che sono state isolate, mentre la frazione di Ardiano risulta ancora isolata perchè non raggiungibile su gomma. Dice la sindaca Sara Bartolini: "Una grossa frana ha purtroppo coinvolto la frazione di Sorrivoli costringendo lo sgombero delle abitazioni su piazza Roverella e su parte di Via Rampa: si è staccato l’intero versante sottostante il centro storico mettendo a rischio la popolazione. Stessa sorte per un’area esterna di piazza Byron a Monteleone che ha comportato l’ordinanza di sgombero. La criticità purtroppo è diffusa sull’intero territorio comunale e la mancanza di collegamento anche delle provinciali ha reso difficilissima la gestione degli interventi. È necessario agire nel minor tempo possibile con interventi strutturali. Per questo lanciamo una campagna di raccolta fondi, per gli interventi più urgenti di messa in sicurezza. Il denaro ricevuto attraverso bonifici all’IBAN della parrocchia di Sorrivoli sarà devoluto al Comune di Roncofreddo per fronteggiare l’emergenza alluvionale e i danni subiti dalle comunità più colpite".