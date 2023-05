Raccolta fondi per l’emergenza maltempo

Anche il Comune di Sarsina comunica che per chi desidera effettuare una donazione, relativa all’emergenza meteorologica, che ha colpito il territorio sarsinate, è possibile effettuare un bonifico bancario sul seguente conto corrente: Intestazione del conto a Comune di Sarsina con il codice Iban: IT24LO538768040000003126172 BICSWIFT: BPMOIT22XX. Specificare nella causale: "Donazione Per Emergenza Sarsina". La Polisportiva il Circolo di Sarsina ha messo a disposizione del Comune la propria tensostruttura, per eventuali esigenze legate a necessità di evacuazione.