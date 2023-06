Raccolta fondi Tin Bota per le Cucine Popolari di Cesena e ForB di Forlì

Un mese fa, dopo l’alluvione, Libera Emilia Romagna aveva lanciato la raccolta fondi Tin Bota per sostenere due importanti presidi di solidarietà e legalità: le Cucine Popolari di Cesena e la cooperativa sociale ForB di Forlì. Le Cucine Popolari hanno dovuto interrompere la loro attività il 16 maggio. I locali sono fuori uso, ma l’associazione non si è arresa: dal 30 maggio, su richiesta del Comune e collocati presso un centro sociale, i volontari preparano e consegnano i pasti agli alluvionati. Servono però fondi per acquistare tutte le attrezzature, i servizi, il pulmino che sono andati distrutti. Le coordinate bancarie per aderire alla campagna di raccolta fondi “Tin bota”: IT51V0538702400000002024879 Causale: TIN BOTA Conto corrente intestato a Libera Emilia Romagna.