Raccolta funghi, sono pronti i tesserini

E’ appena arrivata la primavera, e in Alto Savio tra poco, se la stagione sarà favorevole ai boleti, ci sarà da andar per funghi, in specie alla ricerca dei prelibati prugnoli. Poi nei mesi di maggio e giugno, in particolare, sarà la volta degli altrettanto prelibati porcini. E così ormai in prossimità della stagione attesa dai tanti fungaioli nostrani e da quelli che dalla pianura verranno alla ricerca dei boleti nelle montagne dell’alto Appennino cesenate, il Comune di Bagno di Romagna, con una nota del sindaco Marco Baccini, informa che anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha disposto la distribuzione gratuita di tesserini per la raccolta dei funghi ai cittadini residenti nel territorio del Comune termale d’Alto Savio, che rientrano nelle seguenti condizioni.

In particolare, sono tre le categorie che possono accedere alla distribuzione gratuita: compimento del 75° anno di età; età inferiore a 25 anni; età compresa tra 65 e 74 anni con Isee inferiore a 7.000 euro. Le domande possono essere presentate fino a venerdì 28 aprile oppure fino a esaurimento dei tesserini disponibili. Per avere informazioni gli interessati dovranno rivolgersi all’Ufficio servizi scolastici e sportivi (0543900430- e chiedere della dottoressa Laura Cangini).

Invece, in relazione alla distribuzione generale dei tesserini (non gratuita), la dettagliata nota del sindaco Baccini comunica che, da ieri è possibile acquistare i tesserini in due modi: acquisto on line mediante servizio di pagamento pagoPA disponibile al collegamento https:valledelsavio.unione.plugandpay.itIntegrazioniAvvisoSpontaneoPAAnonimo; oppure acquisto presso la rete degli esercizi convenzionati, che per il Comune di Bagno sono: a San Piero Albergo Ristorante Bologna; Bar Cacciatori; Bar Cheers; Bar Latteria Mariani; Còmero Funghi Snc; Tabaccheria Fabio Bucherini; Tabaccheria Davide Silvani. Bagno di Romagna: Piccolo Bar (Erg); Acquapartita: Ristorante il Cacciatore.

I tesserini sono validi per la raccolta dei funghi in tutto il territorio dei Comuni montani della Provincia di Forlì-Cesena (area cesenate, forlivese, del Rubicone), con esclusione del territorio del Parco nazionale e delle altre Unioni dei Comuni. Il costo dei tesserini varia a seconda delle categorie: 26 euro per il tesserino annuale per residenti nei Comuni montani del territorio della Provincia; 70 euro il tesserino semestrale per i non residenti; 26 euro il tesserino mensile per residenti e non residenti; 7 euro per il tesserino giornaliero per residenti e non residenti. (Per Informazioni: 0543900721).

Gilberto Mosconi