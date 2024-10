Raccolte 1.501 donazioni. Buon dato, ma si può fare di più

È positivo il bilancio dei primi nove mesi del 2024 dell’Avis di Cesenatico, l’associazione di volontariato che raggruppa un migliaio di volontari donatori di sangue. Lo rende noto il presidente Francesco Sami, il quale comunica che dal 1° gennaio al 30 settembre, sono state raccolte 1.501 donazioni, di cui 1.012 di sangue intero, 482 di plasma da aferesi e 7 di plasma piastrinoaferesi. Sami evidenzia quanto sia importante la disponibilità di sangue per gli interventi chirurgici, le trasfusioni e le cure di alcune patologie: "Oggi l’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette il miglioramento delle cure e della qualità di vita degli ammalati, ma porta anche ad un aumento del fabbisogno del sangue. Basti pensare al trattamento dei traumi più gravi, delle malattie congenite del sangue come l’anemia mediterranea, alle cure per gli ammalati di tumore ad uno stadio avanzato, agli interventi chirurgici di vario genere e quelli più complessi come i trapianti di organo e gli interventi d’emergenza. Per questo motivo rinnoviamo il nostro appello per coinvolgere nuovi soci. Il sangue è una fonte di vita rinnovabile e lo si può donare regolarmente senza alcun danno perché l’organismo lo reintegra molto velocemente. Inoltre con le donazioni periodiche e regolari, il donatore di sangue ha la garanzia di un controllo costante del proprio stato di salute, grazie alle visite mediche e agli accurati esami di laboratorio eseguiti ad ogni prelievo. La nostra sede è all’interno dell’ospedale Ginesio Marconi, i cittadini possono telefonare allo 0547-674832, oppure venendoci a trovare nella sede aperta tutte le mattine dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato, è sufficiente che siano maggiorenni". g.m.