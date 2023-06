Raccolte fondi, l’esigenza di trasparenza e rendiconto

"Tutte le raccolte fondi che si stanno attuando in questo periodo – prosegue il nostro lettore – sono in grado di essere altrettanto trasparenti? Sarà altrettanto facile controllare se i soldi sono andati alle persone giuste, a quelle più bisognose, oppure sono stati dispersi in mille rivoli. Peggio ancora: per fini che poco hanno a che fare con quanto dichiarato? Poiché odio restare nel generico, spiego meglio: i soldi raccolti dalla Regione andranno veramente agli alluvionati, alle persone intende, oppure verranno spesi in opere che comunque la Regione stessa, per suo compito, avrebbe dovuto fare?".

Caro lettore, ogni domanda è lecita in questa fase e l’esigenza di trasparenza è fondamentale. Cerchiamo però di non spaccare il capello in quattro. Certo, è giusto sostenere direttamente le famiglie e le anche le aziende (ma a questo dovrebbero servire già i fondi statali che, come ha promesso il governo, copriranno il cento per cento dei danni...). Agli enti locali (Regione, Provincia e Comune) toccherà di certo di farsi carico di altri mille interventi, non ultimo quello sulla rete viaria. Intanto comunque la Regione ha comunicato che la raccolta fondi è arrivata a 40 milioni di euro e, come si legge in una nota ufficiale, sul sito www.regione.emilia-romagna.italluvionerendiconto-donazioni "sarà resocontato anche l’utilizzo di ciascun euro raccolto, via via che saranno definiti iniziative e progetti finanziati".