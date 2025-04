Raccolte mille firme contro lo stop alle auto in centro

A San Mauro Pascoli sulla riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini, in pieno centro storico, e sulla programmata chiusura delle auto, interviene Diletta Zavatta coordinatrice di Fratelli d’Italia della cittadina e dice "Abbiamo raccolto il grido dei commercianti, che tuteleremo per il bene della città e dei cittadini. Il 28 marzo è stata depositata in Comune una petizione sottoscritta da oltre 1000 cittadini in cui si richiede al Comune di rivedere il progetto di riqualificazione delle due piazze, in quanto si teme che il progetto possa colpire mortalmente la vitalità del paese. Sebbene dovessero rimanere aperte alla circolazione le vie Tosi e Pascoli, si rischierebbe ugualmente di imprigionare il centro. La raccolta firme dei commercianti e dei cittadini rappresenta un segnale di forte preoccupazione e richiede un’attenta considerazione da parte delle autorità locali". Diletta Zavatta continua poi: "Comprendiamo bene il timore dei commercianti davanti a una possibile diminuzione dell’afflusso di clienti, specialmente se il progetto prevedrà la riduzione dei parcheggi o la delimitazione dell’area con maxi fioriere. Così si rischia di cambiare radicalmente l’atmosfera della piazza, rendendola meno attraente per i clienti abituali, senza contare che la riqualificazione potrebbe portare ad un aumento dei costi di gestione per i commercianti". Zavatta dice che è necessario occorre tenere conto delle esigenze dei commercianti e che serve un punto di incontro tra le loro esigenze e gli obiettivi del progetto di riqualificazione. E conclude: "È essenziale che le autorità locali garantiscano la vivibilità e la prosperità della piazza".

e.p.