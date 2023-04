Raccolti 125 quintali di alimentari

I volontari dei 12 quartieri hanno raccolto 125 quintali di prodotti alimentari e per l’igiene da destinare ai cittadini in difficoltà. "Il fatto che nel corso di una sola giornata – commenta il coordinatore del collegio dei presidenti di quartiere Fabio Pezzi – tutti abbiano compiuto un gesto di generosità ci gratifica moltissimo. La nostra comunità ha risposto in modo corale confermando il successo riscontrato nelle precedenti edizioni". "Il ruolo dei Quartieri – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – è sempre centrale. È importante lanciare e sostenere messaggi di questo tipo: la nostra comunità soccorre chi vive in un momento di fragilità. Nessuno resta solo".