Raccolti 40mila euro per la famiglia di ’Mauri’

Cinquecento partecipanti al pranzo benefico organizzato in ricordo di Maurizio Rossi, un giovane di Ranchio di Sarsina venuto a mancare di recente in maniera inaspettata. Aveva appena 40 anni.

L’iniziativa si è svolta domenica in piazza Cappelli a Ranchio, sotto l’egida della Pro Loco di Ranchio e di quella di Sarsina, con una grande risposta di pubblico a dimostrazione dell’affetto e della vicinanza che in tanti hanno voluto dimostrare nei confronti di Maurizio e di tutta la sua famiglia.

Un’adesione straordinaria, tanto che gli organizzatori hanno dovuto chiudere le iscrizioni dopo aver raggiunto il limite di 500 partecipanti. Le varie iniziative solidali messe in campo in queste settimane hanno consentito la raccolta di circa 40mila euro che verranno destinati alla compagna Mirka e alle figlie Matilde e Margherita.

"La grandezza di una comunità si dimostra nei momenti più delicati come questi – commenta il sindaco Enrico Cangini - e nella capacità di stringersi attorno a chi sta attraversando momenti di difficoltà. Per questo plaudo le Pro Loco del nostro Comune e tutti i volontari che si sono impegnati in questa iniziativa meritoria".

Grande appassionato di caccia al cinghiale e addestramento di segugi, Maurizio Rossi aveva visto premiare i suoi sforzi e il suo impegno vincendo la Coppa Italia Federcaccia su "Cinghiale 2024" nella categoria coppie.

Edoardo Turci