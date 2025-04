Raccolti oltre 4mila euro per la parrocchia di Gaza

Raccolti oltre 4.000 euro da inviare alla parrocchia di Gaza guidata da padre Gabriel Romanelli. Una iniziativa della quale sarebbe stato felicissimo anche il compianto papa Francesco che ogni sera chiamava il parroco di Gaza per avere notizie della situazione di quella parrocchia massacrata dalle bombe. La raccolta è stata effettuata durante le messe di Pasqua dalle parrocchie di Santa Lucia con don Piergiorgio Farina, di Castelvecchio con don Davide Pedrosi che ha pure organizzato un mercatino, dalle chiese del quartiere Cesare e della millenaria pieve di San Giovanni in Compito con don Vittorio Mancini e don Paolo Bizzocchi. Un contributo è arrivato anche dall’associazione "Amici di Padre Lello". La parrocchia di Gaza ha avuto un posto importantissimo nel cuore del Papa e dopo la sua morte padre Romanelli ha raccontato: "Papa Francesco anche la sera prima di Pasqua non ha rinunciato a telefonarci nonostante le precarie condizioni di salute. La sua preoccupazione era sempre quella di dirci di proteggere i bambini dalle ignobili bombe e dalla morte. Papa Francesco era sempre vicino a chi soffre e ai più fragili. E soffriva tanto per questa situazione di pericolo e per la morte di tanti bambini e anziani"

e.p.