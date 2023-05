’Racconti di Fiumicino’ oggi la presentazione

Oggi alle 20.45 in sala Allende sarà presentato il libro ’I racconti di Fiumicino’, 243 pagine, 150 fotografie, scritto da Idalgo Tintoni, 74 anni, che ha trascorso i primi 26 anni della sua vita a Fiumicino e poi si è trasferito a San Mauro Pascoli dove vive con la moglie. Interverranno l’autore, Tonino Buda, storico presidente della Fiumicinese Ciclismo e rappresentanti della Bcc Romagnolo. Ingresso libero.

Idalgo Tintoni laureato in scienze naturali a Bologna e docente di matematica alle media, è amante nostalgico della propria terra, degli usi, costumi e tradizioni romagnole, delle proprie origini e del dialetto che parlava in casa e usa ancora con gli amici. E’ al suo secondo libro dopo ’Il cassetto dei ricordi’ del 2012. Nell’ottica della conoscenza e della tutela del patrimonio culturale, che non è costituito solo da monumenti e oggetti, ma anche da linguaggi, modi di dire, feste, riti e tradizioni di un territorio, ’I racconti di Fiumicino’ rappresenta un punto di incontro tra generi diversi: cronaca, narrazione, analitica, storiografia e folklore. L’autore, prendendo spunto da un’espressione di gergo popolare ’Osta te’ e ulteriormente motivato dall’incontro con un’anziana donna depositaria di ricordi, usanze e consuetudini, trasferisce, in una dettagliatissima rassegna memorialistica, un curato resoconto geo-storico su Fiumicino, i suoi abitanti e il territorio circostante.

Il focus si concentra subito su un monumento, un luogo di culto animato dalla fervida devozione di generazioni di fiumicinesi, il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, le cui origini e la cui storia, documentate da numerose annotazioni rinvenute nei registri parrocchiali, coincidono frequentemente con quelle del paese.

Ermanno Pasolini