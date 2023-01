"Racconto ai bambini quel burlone di Fellini"

Con "Fellini spiegato ai bambini" torna a Villa Torlonia Teatro la rassegna "Il Fanciullino", gli appuntamenti domenicali dedicati ai piccoli spettatori e alle famiglie che tanto successo hanno avuto nelle edizioni degli anni passati. Si parte oggi alle 16 con il divertente spettacolo dedicato al grande regista riminese a cura di Città Teatro ed interpretato da Mirco Gennari che dice: "Federico Fellini era un gran burlone e aveva la testa piena di personaggi strani, un po’ veri e un po’ no, e li metteva tutti nei suoi film. E poi ci sono i clown. Bene, noi li abbiamo ripescati, questi personaggi, e abbiamo ridato loro voce. Insomma, magari di bambini nei film di Federico ce ne sono pochi, ma cosa vuol dire? Lui era un poeta del cinema e i poeti parlano al bambino che è dentro di noi. E il bambino ascolta, ride, si appassiona".

Federico Fellini nato a Rimini il 20 gennaio 1920, morì a Roma il 31 ottobre 1993 e quest’anno si celebra un po’ ovunque il trentesimo anniversario della sua scomparsa e di quella della sua adorata e dolcissima moglie Giulietta Masina, anche lei scomparsa nel 1993, trent’anni fa. Federico Fellini al quale furono attribuiti ben cinque premi Oscar, contribuì a fare conoscere il cinema italiano in tutto il mondo con film come La dolce vita, 8 e mezzo, La strada, solo per citarne alcuni, fino al capolavoro mondiale del 1973 che è Amarcord.

Continuando con la rassegna programmata a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, dopo domenica ci saranno altri due appuntamenti. Il primo domenica 5 febbraio alle 16 con la Combriccola Dei Lillipuziani, Matteo Giorgetti, Emanuele Tumolo con "Le disavventure del professor Inkapaciovich e il mistero della Pietra Filosofale" e domenica 12 marzo alle 16 Teatro Patalò, Isadora Angelini, Luca Serranicon" (frammenti da Giambattista Basile, Italo Calvino, Fratelli Grimm). Biglietto 5 euro, prevendita online: https:bit.lyBigliettiVTT, prenotazioni al 370- 3685093.

Ermanno Pasolini