"Racconto i viaggi di un guerriero ramingo"

di Giacomo Mascellani

’L’anima del Guerriero’ è il titolo del libro scritto da Marco Stambazzi, appassionato di storia e mitologia, che sarà presentato sabato a Cesenatico. L’appuntamento è alle 17 nella sala convegni dell’Hotel Miramare, per un incontro pubblico dove interverranno Massimiliano Garavini e lo stesso autore.

Stambazzi, perchè un libro ambientato oltre mille anni fa?

"Io sono un appassionato di cultura medievale e di leggende celtiche e norrene; volevo raccontare una storia che mi appartenesse e ci ho messo molto tempo a tradurre in pagina quello che ho assimilato nel corso degli anni".

Di cosa parla?

"I temi sono legati all’onore, al tradimento, ai grandi imperi e agli intrighi. Il destino di un uomo si compie partendo dalla riflessione sul proprio ruolo nel mondo: ci si interroga se il guerriero diventerà un capo o morirà da guerriero, tra verità che si dischiudono, dubbi che affiorano, in un crescendo che tiene incollato il lettore ad una storia incredibilmente vicina".

Quindi non è solo un romanzo.

"Direi che è una vita che si è fatta romanzo, in cui ho scritto dopo anni di ricerca, anche sul campo, dato il mio impegno di rievocatore storico".

Per descrivere la sua opera ha pensato anche alle immagini.

"Si, durante la presentazione faremo una proiezione di rappresentazioni per far immergere il pubblico in un’ambientazione fatta di accampamenti, fuochi delle sentinelle, spazi dove c’era un rapporto molto intimo fra gli uomini, l’ambiente e la natura. È un viaggio nel mondo vichingo, dove divinità, fato e predestinazione formano un mosaico di situazioni, che ho voluto raccontare dall’interno e dall’esterno".

Come fa raccontare dall’interno le terre del nord Europa tra la fine del 900 ed i primi anni del 1000?

"Fin da ragazzino la storia mi ha appassionato, crescendo ho coltivato la mia passione perché noi siamo frutto degli eventi storici che ci hanno caratterizzato in passato. Scegliere il romanzo storico mi è venuto naturale perché è un genere nel quale durante la lettura riesco ad immedesimarmi nella narrazione come se vivessi la storia personalmente, appunto come ci fossi dentro".

Cosa caratterizzava il periodo in cui è ambientato il romanzo?

"C’erano guerre fra nuove e vecchie culture, da cui poi sono nati alcuni dei regni fondamentali nei secoli a venire".

Per renderlo attendibile avrà dovuto studiare parecchio.

"Le ricerche sono state una parte importante per la stesura del libro e hanno richiesto molto tempo, trascorso in biblioteca e davanti al computer, confrontando le informazioni tra documenti italiani e stranieri".

Chi è il protagonista del libro?

"Si chiama Jarl Thoran Tyrkensson, è un guerriero ramingo e lo accompagno nei suoi viaggi dalle lussureggianti colline d’Irlanda alle terre del Ducato dei Rus’ di Kiev, passando per le Isole Orcadi e le spiagge di Normandia".

Lei si definisce uno scrittore per caso, perché?

"Io non ho deciso di scrivere ma la casualità mi ci ha portato, stavo vivendo un periodo difficile della mia vita ed ho deciso di scrivere quello che mi veniva in mente, così pagina dopo pagina prendeva forma questo scritto che nel tempo è divenuto un vero libro. All’inizio non pensavo che sarebbe diventato un romanzo, ho scritto un paio di capitoli a distanza di un po’ di tempo e poi mi sono accorto rileggendoli che avevo voglia di continuare questa storia".