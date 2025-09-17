"Racconto la lotta per la libertà interiore e la sorellanza"

Abbracciare i propri demoni, così da tranquillizzarli e superare le proprie paure. Domani alle 18.30 alla libreria Ubik di piazza del Popolo la cesenaticense Gloria Marchi presenta dal vivo ‘L’esercito delle liberate’, il suo secondo romanzo. Il volume, edito da ‘Antoher coffee stories’, racconta le vicende di tre giovani donne impegnate ad affrontare una lotta con la propria mente. La classe ‘96 Gloria Marchi, oltre a scrivere romanzi, è laureata in giurisprudenza. Alla presentazione sarà presente anche Margherita Fantini, che dialogherà con l’autrice.

Marchi, come nasce questo progetto? "Si tratta del mio secondo romanzo, nato più dall’urgenza di scrivere, che da una pianificazione a tavolino. Personalmente credo che siano le storie a scegliere me, e non il contrario. Quando meno me lo aspetto, sono rapita da un flusso creativo, come se vedessi un film. È qualcosa di inatteso, non cosciente".

Cosa racconta il romanzo? "È un libro tutto al femminile, il taglio è psicologico e introspettivo, con qualche tono dark nella parte iniziale. È una storia di donne rapite, che si ritrovano a combattere sé stesse, ovvero le proprie menti, per riavere la libertà. La mente nel libro è sia una prigione, che la chiave per la salvezza. Non è, però, una storia buia, ma di sorellanza e rinascita".

Che messaggio voleva trasmettere? "Fondamentalmente ho avuto l’urgenza di raccontare l’importanza di ascoltarsi, Impariamo ad ascoltare i nostri bisogni, ciò che mente e corpo ci comunicano. Troppo spesso, per via dei problemi della quotidianità, nascondiamo questi segnali sotto il tappeto, ma alla lunga è inevitabile pagarne il conto. Quando sentiamo l’esigenza di fermarci, o di accelerare, dobbiamo ascoltarci e darci spazio. Mi piace, però, che ogni lettore trovi una sua interpretazione".

Nella vita fa la scrittrice? "Mi piacerebbe fare solo questo. A parte gli scherzi, sono laureata in giurisprudenza e lavoro per il ministero della giustizia nella sede di Forlì. Mi sono approcciata al mondo nella scrittura durante la pandemia, quando ho finalmente avuto il tempo di dare sfogo alla mia creatività".

Che rapporto ha con la sua casa editrice? "L’ho conosciuta per caso, leggendo qualche libro del loro catalogo. Mi sento molto in sintonia con il loro interesse per la lotta per i diritti umani, a cui anche io mi dedico con passione. Rispetto al primo romanzo, non sono stata abbandonata a me stessa, ma anzi mi hanno supportata in tutto".

Ha già qualche nuovo progetto in ballo? "Diciamo che qualcosa c’è. Ho avuto qualche idea, che ho dovuto mettere in stand by, ma che da qualche giorno sto già sviluppando. In futuro, se ci sarà occasione, potrei ripubblicare il mio primo romanzo, che non è facilmente reperibile. Ora come ora, però, va bene così, dato che cambierei diverse cose di quel libro".