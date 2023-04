"Racconto la storia e il suo senso"

"Una storia dell’epoca moderna. Spazi, trame, personaggi alle radici del nostro presente" è il titolo del libro del cesenate fabrizio Foschi, casa editrice Rubbettino Scuola, con la prefazione dello storico Franco Cardini.

È stato illustrato in anteprima alla sala lignea della biblioteca Malatestiana alla presenza di dirigenti scolastici, fra cui Simonetta Bini del liceo classico Monti e Lorenza Prati del liceo scientico e Ombretta Sternini della Fondazione Sacro Cuore, docenti e interessati, in cui si è sviluppato un appassionato confronto sulla didattica della storia e sul problema che ogni giorno si ripropone di come appassionare gli studenti all’amore e al rigore per la sua conoscenza.

Il volume, che può essere molto utile alla causa, verrà presentato alla città giovedì 20 aprile alle 21 al cineteatro Bogart di Sant’Egidio alla presenza dell’autore, di Paolo Terenzi dell’Università di Bologna e Alfonso Ravaioli dell’associazione ’Luciano Gentili’ con videointerviste a Cardini e all’editore Florindo Rubertino.

Foschi, docente in pensione, ha insegnato Storia, Filosofia, Italiano e Latino al liceo scientifico Righi e al Sacro Cuore ed è stato docente a contratto in università fra cui la Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha pubblicato saggi sui papi cesenati Pio VI e Pio VII ed è stato presidente nazionale dell’associazione di insegnanti Diesse. Per Rubettino ha pubblicato il saggio "Camminare nella storia. Lezioni di metodo storico".

"Il mio libro – ha messo in luce Foschi nella presentazione in sala lignea – vuole essere anche un invito a riflettere su come e perché insegnare storia oggi ai nostri giovani in possesso di un senso vibrante del presente, ma che hanno bisogno di essere accompagnati ad andare in profondità. La narrazione, che va dalla ripresa dei commerci internazionali del XIII secolo alla restaurazione post-napoleonica dei primi del XIX, sottende una scelta storiografica fra le tante possibili modernità. Ho posto l’accento sui temi piuttosto che sulle scansioni cronologiche, e su percorso umano costituito da attese e risposte, memorie e soluzioni di tipo politico istituzionale".

"Cardini nella prefazione di cui mi onora – aggiunge Foschi – nega in un passaggio che esista alcun senso immanente della storia, che personalmente invece ritengo possa essere trovato e comunque vada cercato e proposto ai giovani, anche per motivarli all’analisi della vita del passato".

Il libro si articola in quindici capitoli che sviluppano il titolo introdotto da una domanda a cui seguono altrettante brevi focalizzazioni su temi e curiosità scaturiti dai capitoli stessi.

a.a.