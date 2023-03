"Racconto l’ironia delle donne nelle difficoltà"

di Cristina Gennari Una donna, come tante. Una casalinga abituata a destreggiarsi tra calzini spaiati e piatti da lavare. Ma anche a fare i conti con vessazioni e violenze di un’amore che la umilia e la mortifica. Stasera alle 21, al teatro Turroni di Sogliano, andrà in scena ‘Sposerò Biagio Antonacci’, un monologo di sopravvivenza domestica scritto e interpretato da Milena Mancini, per la regia di Vinicio Marchioni. Mancini, com’è nato lo spettacolo? "L’idea del testo nasce dal romanzo ‘Una donna’ di Sibilla Aleramo, tra le prime a parlare di violenza dentro le mura domestiche. Ho letto il libro nel 2009, ma il monologo, per rispetto di un’esperienza che non ho vissuto sulla mia pelle, ha avuto una gestazione lunga in cui mi sono documentata parlando con psicologi e vittime. Poi, durante il lockdown, i numeri delle violenze sono schizzati e, da donna, mi sono sentita in dovere di portare sul palco la questione." Nel monologo interpreta Anna. Che personaggio è? "Una casalinga come tante, che si occupa della gestione della casa, un lavoro tutt’altro che semplice, a cui spesso non viene riconosciuto il giusto valore. È molto ironica e racconta i piccoli problemi domestici: perdere i calzini nella lavatrice, trovare il miglior modo...