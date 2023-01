Rachide, partono i corsi al Bufalini

Sono in programma all’ospedale Bufalini i corsi teorico-pratici in “Tecniche infiltrative ecoguidate e radioguidate nella patologia del Rachide e delle grosse articolazioni”, promossi dall’Ausl Romagna Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione – Ospedale Bufalini, in collaborazione con Ser.In.Ar., CREAS e ESRA Italia. I corsi si svolgeranno il 13 gennaio, il 17 marzo, il 12 maggio, il 7 luglio, il 20 ottobre e il 15 dicembre. I corsi, il cui responsabile scientifico è il dott. Vinicio Dima, sono destinati a medici specialisti e specializzandi in Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica e hanno lo scopo di trasmettere le competenze teorico-pratiche per il corretto approccio al paziente con patologia del rachide e delle grosse articolazioni, dalla diagnosi alla terapia infiltrativa e neuromodulativa. Info: dott. Vinicio Dima, e mail: [email protected] Per iscriversi: https:www.serinarpayments.ittecniche-infiltrative-2023.