Le radici di Oriana Fallaci “A Longiano si sentiva a casa”

Cesena, 28 febbraio 2025 – La fiction televisiva di Rai 1 “Miss Fallaci”, dove Oriana Fallaci è interpretata da Miriam Leone, sta facendo rivivere il legame della grande giornalista e scrittrice con Longiano, paese che amava profondamente perché lì c’è stata una parte delle sue radici familiari. Infatti nel 1998, nel mese di luglio improvvisamente e nella più assoluta riservatezza, la più celebre giornalista italiana arrivò a Longiano, accompagnata dal professore Claudio Riva. Giorgio Buda, ai tempi vice sindaco di Longiano, l’accolse e l’accompagnò nei luoghi che lei voleva vedere.

Cosa venne a fare a Longiano Oriana Fallaci nel 1998?

“A cercare documentazioni e luoghi dove aveva vissuto per 14 anni sua nonna Giacoma, nata nel 1864, che era stata abbandonata dalla mamma, la nobildonna piemontese Jacqueline Ferrier, nella ruota degli esposti della chiesa di Santo Spirito di Cesena. Oriana Fallaci scrisse molte cose della sua famiglia nel libro postumo ‘Un cappello pieno di ciliegie’ nel 2008”.

Come finì nonna Giacoma a Longiano?

“Venne affidata dall’ospizio, dietro compenso, alla famiglia del falegname Federico De Carli, che aveva l’abitazione attaccata alla Chiesa della Madonna delle Lacrime, dove oggi c’è il Museo della Ghisa”.

Cosa visitò?

“Prima Oriana era stata a Cesena nella Biblioteca Malatestiana e nell’Archivio Vescovile accompagnata dal professore Claudio Riva. Ma tutto portava a Longiano. Così da noi iniziò la sua ricerca prima nell’anagrafe del municipio dove incontrò anche il sindaco di allora Giuseppe Giorgio Raggini e alla fine invitò le due impiegate Franca Talacci e Roberta Martinetti a prendere un caffè al bar Il Baracchino in piazza Tre Martiri a Longiano. Poi visitammo il santuario del SS. Crocifisso, il Museo di Arte Sacra dove rimase colpita dalla icona della Madonna delle Lacrime e mi chiese una fotografia. Di seguito visitò la chiesa e la casa dove nonna Giacoma aveva vissuto 14 anni”.

Cosa disse del paese nella mattinata in cui rimase da voi?

“Le chiesi se poteva citare Longiano nel libro e lei mi rispose che dopo l’uscita del libro, di Longiano avrebbe parlato tutto il mondo. E infatti lo cita dodici volte descrivendolo con parole bellissime”.

Giacoma poi ha vissuto sempre a Longiano?

“Quando la mamma l’abbandonò le lasciò un biglietto ‘Je vous demande la courtoisie de l’appeler Jacqueline Ferrier’. Ma don Giuseppe Biondi che la battezzò il 1 gennaio 1865 la chiamò Giacoma Ferrieri che fu presa a Longiano dalla famiglia De Carli dove imparò a leggere e scrivere. Poi venne affidata ad altre famiglie, fece la contadina, la sguattera, badava le pecore”.

Come rimase poi il suo rapporto con Oriana Fallaci?

“Per diversi mesi ogni tanto mi telefonava per chiedere notizie sul dialetto romagnolo e su Longiano dei tempi della nonna e voleva sapere le parolacce in dialetto romagnolo perchè voleva citarle nel libro. Alcune gliele ho dette e una l’ho trovata scritta: ‘Porca vacca’. Mi ha chesto una fotografia dell’icona della Madonna delle Lacrime esposta qui nel museo. Cosa che ho fatto quando mi disse di portarla a Cesena all’Hotel Casali dove lei si trovava come al solito in incognito”.