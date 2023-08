Raduno dei giovani del gruppo Rubicone Corse

Sono aperte le iscrizioni per il "1° raduno remember" organizzato dai giovani che fanno parte del gruppo "Valle Rubicone Corse". E’ aperto a tutti i possessori delle due e tre ruote e comunque agli amanti dei motori e avrà luogo venerdì sera 1 settembre dalle 18 alle 24 presso il podere Salmastro a Sala di Cesenatico. L’iscrizione è gratutita. Verranno premiati i motori suddivisi in varie categorie. Alle 19 a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo e per chi vorrà cenare potrà farlo nell’apposito stand del Podere Salmastro. La serata sarà accompagnata dalla musica del dj Berty.