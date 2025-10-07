Raduno dei ‘maturi’ del 1969 al Liceo scientifico ‘Righi’

Si sono ritrovati ancora una volta gli ex alunni del liceo Righi diplomatisi ormai da oltre mezzo secolo. "Quando i ‘ragazzi’ della 5ª del Liceo Scientifico Righi ‘maturarono’ – raccontano – era il lontano 1969, al par loro maturava nelle piazze, nelle scuole oltreché nelle fabbriche il leggendario ‘68’ che sconvolse l’Italia e il mondo, mentre gli astronauti di Apollo 11 allunavano proprio nei giorni dell’ esame. Da allora si sono incontrati periodicamente per non sfilacciare quei legami nati sui banchi di scuola e che poi diverranno maestri di vita. Si sono ritrovati in dieci in Quel Castello di Diegaro sabato scorso per ricordare il passato e ritrovare la festosa unione di un tempo dove si alternava lo studio alle “patacate” giovanili, altri non hanno potuto partecipare per problemi di salute. Alcune ore passate in tranquillita’ dove si sono ricordati aneddoti ed esperienze magari dimenticate dai piu’ oltre a citare agli indimenticabili e ‘terribili’ professori come Ricci, Amaduzzi, Gianfrini, Saponaro, Orioli e altri. Un doveroso ricordo durante l’incontro ai compagni di banco che non ci sono più, ma che restano nel cuore di tutti. I loro nomi: Pasini Nilva, Docci Dino, Pasini Piero, Bazzocchi Franco, Giovannini Gabriele, Mondardini Silvio con la moglie Marta Severi, Candoli Paolo, Zoffoli Paolo, Tomaso Bonavita, Neri Stefano. Si sono lasciati dandosi appuntamento a presto, come sempre da oltre cinquant’anni".