Raduno delle Trabant, i 75 equipaggi ai saluti lasceranno la città

Nella giornata di oggi gli equipaggi provenienti da Germania, Austria, Svizzera e Italia, partecipanti all’edizione 2023 del Raduno internazionale delle Trabant, lasceranno Cesenatico dopo una settimana di iniziative e viaggi. È stata una grande manifestazione, che per il 25esimo anno ha visto arrivare in riviera 75 equipaggi che hanno soggiornato all’Hotel Tilly di Valverde, dove i coniugi Bruno Rinaldi e la moglie Sieglinde Lercher hanno fatto le cose in grande, coinvolgendo nell’ospitalità anche i colleghi degli alberghi Prestigio e Savoia. Le condizioni meteo non hanno certamente aiutato, tuttavia i turisti si sono comunque divertiti. Le Trabant sono le storiche utilitarie che nel secolo scorso venivano prodotte nella Germania dell’Est e che ora sono diventate auto caratteristiche e specchio di un’epoca passata.