Raduno di auto sportive, ballo e intrattenimento sul lungomare di Ponente

Anche il lungomare

di Ponente si anima in questi giorni intensi di giugno.

Oggi, di giorno, dalle 9 alle 19, in piazza Spose dei Marinai si tiene Just Breathe 2k25, un raduno di auto sportive e vetture personalizzate a cura di Cesenatico Tuning Team, un gruppo locale formato da appassionati del settore. Domani, lunedì, in serata,

sul lungomare di Ponente si terrà invece uno spettacolo itinerante, a partire dalle 18 fino alla mezzanotte, dedicato invece agli appassionati di ballo, con un intrattenimento musicale e varie proposte da parte del Gruppo Cassani.

La partecipazione ad entrambi gli appuntamenti è gratuita e aperta a tutti quanti vorranno essere presenti.