Raduno Piaggio e Porsche, oggi ultimo giorno

Oggi seconda ed ultima giornata del raduno di veicoli Porsche e Piaggio. Sotto i riflettori ci sono le mitiche auto Porsche e i tanti esemplari prodotti dalla Piaggio, quindi Vespe, Ciao, Boxer e Ape. Questa mattina ritrovo alle 8.30 in piazza Andrea Costa dove le vetture, le moto e i mezzi alle 9.30 partiranno insieme per assistere al ’Palio dei Barrocci’ a Sant’Angelo; alle 10.30 si proseguirà verso Savignano e poi fino a Sogliano e rientro per pranzo. Alle 14.30 cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso di Eleganza.